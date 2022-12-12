Самара обсудила актуальные задачи для развития общества при участии корпоративных волонтеров

В минувшую пятницу в камерной студии ГТРК "Самара" состоялся круглый стол, инициатором которого стал Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ). Участники дискуссии говорили о реализации партнерства для решения социально значимых задач.

Главное — партнерство

Корпоративное волонтерство — это одна из наиболее востребованных форм проявления социальной ответственности компаний с прямым вовлечением их сотрудников. Эта платформа для взаимодействия бизнеса, общества и власти все больше и больше доказывает свою эффективность.

Модератором встречи стала председатель региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан Анастасия Беленкова. В начале встречи она поделилась впечатлениями о форуме по корпоративному волонтерству "Бизнес и общество", который прошел в Москве 9 ноября 2022 года.

"Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, информированность граждан о корпоративном волонтерстве увеличилась за год с 29 процентов до 54-х. 44 процента респондентов, отвечая на вопрос о том, что их мотивирует заниматься волонтерством, указали на желание принести пользу", — рассказала Анастасия Беленкова.

Сейчас представительства Совета по корпоративному волонтерству присутствуют в 32 регионах России. Стратегия развития этого движения определена до 2025 года. В ней, по словам Анастасии Беленковой, в качестве ключевого направления выделено партнерство. Нередко выясняется, что компании выполняют похожие волонтерские задачи, но даже не знают друг о друге. "Объединение ресурсов помогает нам сделать гораздо больше. Общаясь с представителями некоммерческих сообществ, мы получаем задачи, которые решаем с помощью привлечения государственной власти и бизнеса. Наша миссия проста и понятна — мы способствуем построению диалога во имя устойчивого развития общества. А задача — распространение успешных практик кросс-секторного взаимодействия для повышения устойчивости местных сообществ в регионах присутствия компаний. Главное — партнерство", — подчеркнула Анастасия Беленкова.

Время собирать мусор

Эковолонтерство, пожалуй, одна из самых заметных в прямом смысле этого слова инициатив НСКВ. После акций берега рек и другие места массового отдыха обретают первозданный вид. Но польза таких массовых десантов, по мнению директора Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Минприроды России Илья Разбаша, который присоединился к дискуссии через видео-конференц-связь, не только в этом.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" на сегодня объединила более 8 миллионов волонтеров. В 2022 году прошло более 22 тысяч мероприятий по всей стране, в которых участвовали более миллиона человек. Усилиями волонтеров были собраны десятки тонн мусора.

"Суммарно всеми контейнерами с мусором, которые были собраны, можно заставить площадь небольшой страны. В прошлом году, к примеру, это было 13 тысяч КАМазов, которые вывезли мусор с берегов водоемов. Мы пропагандируем принцип, который адресуем всем любителям отдыха на природе: принес — забери", — рассказал Илья Разбаш.

"Там, где чисто, людям стыдно кинуть бумажку. И, пожалуй, самое главное, те, кто хоть раз участвовал в наших мероприятиях, никогда не оставят после себя мусор. Поэтому наша работа имеет большое воспитательное значение", — отметил Илья Разбаш.

Пора "Начать иначе"

Социальное партнерство способно многое изменить в жизни некоммерческих организаций. Результатами реализации такой программы для социальных предпринимателей и НКО поделилась с коллегами директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева.

Росбанк вот уже пять лет реализует на территории России проект, который называется "Начни иначе". Программа состоит из конкурса заявок и трех месяцев интенсивной работы над совершенствованием бизнес-моделей с прошедшими отбор с помощью экспертов из самых разных областей. Корпоративные волонтеры из числа ведущих специалистов банка также оказывают комплексную поддержку социальным предпринимателям, давая им инструменты ведения дел, чтобы они почувствовали себя самодостаточными, научились развивать свой бизнес.

"Начни иначе" — это всероссийская образовательная программа для предпринимателей и НКО, стремящихся к финансовой устойчивости своих проектов. С 2018 года она помогает инклюзивным социальным предпринимателям и организациям выявить свои точки роста и увеличить вклад в решение проблем людей из уязвимых групп. Заявки на участие в ней поступают со всей страны", — отметила Екатерина Сажнева.

Волонтерство на колесах

За последние три года корпоративное волонтерство в ОАО "РЖД" серьезно изменило жизнь коллектива, потому что легло на подготовленную почву. Железнодорожники — народ сплоченный. Коллектив всегда славился своими традициями взаимопомощи, передающимися из поколения в поколение. Поэтому корпоративное волонтерство довольно быстро стало естественной и неотъемлемой частью социальной политики ОАО "РЖД". О том, какие изменения происходят в жизни людей, с которыми взаимодействует команда, рассказал заместитель руководителя Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги Александр Фомин.

У каждой дороги, а их в РЖД 16, — свое направление волонтерской деятельности. На Куйбышевской РЖД это помощь пожилым и детям, защита окружающей среды, безопасность дорожных переездов, переработка вторсырья, здоровый образ жизни.

Александр Фомин рассказал о "Коробке храбрости" с игрушками и наборами для творчества для маленьких пациентов онкологического отделения детской больницы. Скрасить пребывание ребенка в лечебном учреждении может каждый, положив игрушку в специальную коробку. Малыши смогут выбрать любую понравившуюся игрушку в награду за неприятную или болезненную процедуру. Железнодорожники наполняют "Коробки храбрости" в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы.

Забота о старших

Выстраивая свою политику, НСКВ идут от запроса общества. Представитель Благотворительного фонда "Хорошие истории" фонда Елена Ермилова, вступила в обсуждение по ВКС и рассказала об участии во всероссийской акции "Мечты "невидимых стариков".

Флагманские направления фонда — программы для поддержки старшего поколения. "Невидимые старики" — это те пожилые люди, которые уже совсем не выходят из дома, не находятся под присмотром социальных служб и родственников. Те, кто живет в домах престарелых. К некоторым из них в канун Нового года Дед Мороз приходит раз в жизни. "Для нас важно, — сказала Елена Ермилова, — чтобы после поздравлений мы продолжали оставаться на связи с пожилыми, узнавали, как у них дела и чем можно помочь. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих".

Добрые дела как потребность

Там, где корпоративное волонтерство стало частью компании, сотрудники не ждут специальных объявлений, акций, а выполняют добровольческие обязанности самостоятельно. Делать добрые дела стало их потребностью.

Менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям региона Центр компании Данон Россия Татьяна Голуб рассказала сразу о нескольких проектах и с особой гордостью поделилась хорошей новостью.

"Переработчики наконец получили возможность передавать благотворительным фондам нереализованную, хранящуюся на складах, продукцию с неистекшими сроками годности. Раньше ежегодно несколько сотен тонн продуктов утилизировали. Вместе с нашими партнерами — 12-ю благотворительными фондами — за год мы "спасли" 300 тонн продукции, которую раздали тем, кто в ней нуждался", — рассказала Татьяна Голуб.

Инклюзия по-самарски

Инклюзивность — одна из черт развитого общества, которое заботится о предоставлении равных возможностей всем членам социума, независимо от ограничений, вызванных состоянием здоровья.

"Все, где может и хочет поучаствовать человек с физическими ограничениями, мы делаем доступным, — рассказала в видеопослании участникам дискуссии директор по развитию самарского Инклюзивного ресурсного центра Наталья Родина. — Наиболее перспективные наши проекты "iГород" и "Самара — инклюзивный город". Благодаря проекту "iГород" у молодых людей с инвалидностью всегда есть возможность полноценного участия в публичных мероприятиях любого формата. Центр выдает специальную технику на условиях безвозмездной аренды.

Одним из партнеров Инклюзивного ресурсного центра является Сеть клиник "ЛИНЛАЙН". Руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник и Благотворительного Фонда "Линия Добра "ЛИНЛАЙН" Наталья Ливенцова сообщила об "Инклюзивном бале", который 2 декабря прошел в 15-й раз, пригласив участников дискуссии. Все танцы адаптируются профессиональными хореографами для комфорта участников.

Руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских поделился своим взглядом на то, как строится работа городской общественной организации с корпоративными волонтерами и как это влияет на развитие инклюзии.

"Наша организация занимается вопросами инклюзивного образования и творчества с 2005 года. Мы провели сотни занятий со школьниками, охватили тысячи ребят уроками доброты, на которых рассказали о том, что такое инвалидность. Мы реализуем проект "Путь к карьере": помогаем выпускникам школ трудоустроиться", — рассказал Евгений Печерских. В 2022 году было трудоустроено более 30 ребят с инвалидностью.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, член комитета по законодательству, законности и правопорядку и комитета по местному самоуправлению Марина Антимонова, к сожалению, не смогла присутствовать на дискуссии, но мы сочли возможным дать ее комментарий о взаимодействии законодательного органа власти и общественности: "Для повышения эффективности взаимодействия общественных объединений и иных некоммерческих организаций с Самарской Губернской Думой в процессе обсуждения проектов законов и нормативно-правовой базы решением Совета Думы в феврале 2022 года был образован Экспертный общественный совет. В него вошли 36 представителей общественных совещательных структур при представительных органах городских округов и муниципальных районов и 28 представителей общественных комиссий при профильных комитетах Думы. Это позволяет при обсуждении законопроектов учитывать мнение и потребности различных слоев общества".

Подводя итоги дискуссии, Анастасия Беленкова сделала акцент на том, что все практики, о которых говорили уважаемые эксперты, безусловно заслуживают внимания и распространения: "Решение задач инклюзии должно быть направлено на реализацию потребностей, как и любых других направлений. На сегодня одна из важнейших задач НСКВ — научиться работать в партнерстве, консолидироваться, объединяться ради общей цели. От этого выиграют все".