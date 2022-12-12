Самарцев приглашают на выставку-ярмарку "БазАрт"

С 16 по 18 декабря в самарском музее им. Алабина пройдет выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел "БазАрт", сообщают организаторы. Вход свободный.
Гости смогут приобрести новогодние сувениры, оригинальные подарки (свечи, предметы новогоднего декора, ёлочные и авторские игрушки ручной работы, натуральная косметика, новогодние открытки, коллекции самарских дизайнерских брендов одежды и аксессуаров, предметы интерьера, посуда и многое другое) для себя и своих близких.
Всех посетителей ждет насыщенная культурная и развлекательная программа: мастер-классы (роспись "Новогодняя открытка", лозоплетение "Рождественская звезда", "Роспись новогодних домиков", лоскутное шитье "Мячик", елочная игрушка из ткани "Ангелочек", валяние "Сувенирные валенки") лектории, конкурсы розыгрыш призов и т. п.
"Праздничное настроение посетителям ярмарки создаст иммерсивное шоу "Вязаное рождество" от художника по костюмам, художественного руководителя пластического театра "Fantasy", основателя проекта "Костюмерная № 1", члена Союза Дизайнеров России Урсулы Берг", — сообщают организаторы.
Проводит выставку-ярмарку Агентство социокультурных технологий и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина при поддержке областного министерства культуры Самарской области.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.