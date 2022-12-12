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Музеи и выставки Культура

Самарцев приглашают на выставку-ярмарку "БазАрт"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 18 декабря в самарском музее им. Алабина пройдет выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел "БазАрт", сообщают организаторы. Вход свободный.

Гости смогут приобрести новогодние сувениры, оригинальные подарки (свечи, предметы новогоднего декора, ёлочные и авторские игрушки ручной работы, натуральная косметика, новогодние открытки, коллекции самарских дизайнерских брендов одежды и аксессуаров, предметы интерьера, посуда и многое другое) для себя и своих близких.

Всех посетителей ждет насыщенная культурная и развлекательная программа: мастер-классы (роспись "Новогодняя открытка", лозоплетение "Рождественская звезда", "Роспись новогодних домиков", лоскутное шитье "Мячик", елочная игрушка из ткани "Ангелочек", валяние "Сувенирные валенки") лектории, конкурсы розыгрыш призов и т. п.

"Праздничное настроение посетителям ярмарки создаст иммерсивное шоу "Вязаное рождество" от художника по костюмам, художественного руководителя пластического театра "Fantasy", основателя проекта "Костюмерная № 1", члена Союза Дизайнеров России Урсулы Берг", — сообщают организаторы.

Проводит выставку-ярмарку Агентство социокультурных технологий и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина при поддержке областного министерства культуры Самарской области.

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