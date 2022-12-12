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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Молот"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл пермский "Молот".

В первом периоде тольяттинцы две минуты провели впятером против трех полевых игроков, но реализовать солидный численный перевес не смогли.

Гости же в концовке периода реализовали первое удаление в составе волжан: Арсений Ерохин мощным дальним броском открыл счет — 0:1.

На последней секунде второго периода тольяттинцы отыгрались: усилия партнеров завершил броском по пустым воротам Иван Романов — 1:1.

В середине третьего периода Николай Глухов, как заправский нападающий проехал за воротами, выкатился из-за них и отправил шайбу в ворота — 2:1.

На 57-й минуте Аким Тришин от синей линии отправил шайбу в ворота гостей — 3:1. Для защитника этот гол стал первым за волжский клуб.

В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но счет не изменился.

"Лада" одержала победу в заключительном домашнем матче уходящего года.

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