ХК "Лада" обыграл "Молот"

В воскресенье, 11 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл пермский "Молот".
В первом периоде тольяттинцы две минуты провели впятером против трех полевых игроков, но реализовать солидный численный перевес не смогли.
Гости же в концовке периода реализовали первое удаление в составе волжан: Арсений Ерохин мощным дальним броском открыл счет — 0:1.
На последней секунде второго периода тольяттинцы отыгрались: усилия партнеров завершил броском по пустым воротам Иван Романов — 1:1.
В середине третьего периода Николай Глухов, как заправский нападающий проехал за воротами, выкатился из-за них и отправил шайбу в ворота — 2:1.
На 57-й минуте Аким Тришин от синей линии отправил шайбу в ворота гостей — 3:1. Для защитника этот гол стал первым за волжский клуб.
В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но счет не изменился.
"Лада" одержала победу в заключительном домашнем матче уходящего года.
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