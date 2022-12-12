16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора Как экономить на заправке автомобиля В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть

Финансы Экономика и бизнес

С 2023 года вводится механизм для упрощения налогообложения

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В настоящее время налогоплательщики заполняют платежные документы с большим количеством реквизитов: коды бюджетной классификации, ОКТМО, код причины постановки на учет, статус плательщика и другие. Если плательщик ошибся в их заполнении, то платеж может быть отнесен к невыясненным поступлениям. Для усовершенствования налогового администрирования и, как следствие, исключения невыясненных платежей с 01.01 2023 года вводится институт Единого налогового счета, в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируется в единое сальдо расчетов с бюджетом по налоговым обязательствам, подлежащим уплате и уплаченным с использованием единого налогового платежа.

Механизм уплаты через единый налоговый счет (ЕНС) посредством оформления единого налогового платежа (ЕНП) вводится с 2023 года для всех налогоплательщиков. ЕНС — форма учета налоговым органом совокупной обязанности налогоплательщика (консолидация всех обязательств).

ЕНП — способ исполнения своих обязанностей по уплате налогов в бюджет путем объединения их в одном платежном поручении без указания:

  • вида платежа (налог, пени, штраф);
  • срока его уплаты (налогового периода);
  • принадлежности к конкретному бюджету (ОКТМО и КБК).

Распределение уплаченных средств в виде ЕНП будет осуществляться автоматически при наступлении срока уплаты налога в следующем порядке:

  • в счет имеющейся недоимки по налогу с наиболее ранней датой ее выявления;
  • в счет текущих начислений по налогу, авансу, сборов, взносов;
  • в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам.

Если сроки уплаты по налогам совпадают, то зачет происходит пропорционально суммам таких обязательств.

В целях внедрения ЕНС устанавливаются единые сроки представления деклараций и уплаты налогов, что приводит к упрощению платёжного календаря налогоплательщиков:

  • 25 число месяца — срок представления деклараций (расчетов) и уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносах и т. д.;
  • 28 число месяца — срок уплаты налогов, авансовых платежей, страховых взносов и т. д.

Платить станет проще: вместо большого количества платежей денежные средства будут перечисляться при помощи ЕНП с указанием только двух реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

Денежные средства, перечисленные на ЕНС, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении налогоплательщика (то есть деньги не в бюджете) и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению налогоплательщика.

По материалам: nalog.gov.ru/rn63/

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1