С 2023 года вводится механизм для упрощения налогообложения

В настоящее время налогоплательщики заполняют платежные документы с большим количеством реквизитов: коды бюджетной классификации, ОКТМО, код причины постановки на учет, статус плательщика и другие. Если плательщик ошибся в их заполнении, то платеж может быть отнесен к невыясненным поступлениям. Для усовершенствования налогового администрирования и, как следствие, исключения невыясненных платежей с 01.01 2023 года вводится институт Единого налогового счета, в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируется в единое сальдо расчетов с бюджетом по налоговым обязательствам, подлежащим уплате и уплаченным с использованием единого налогового платежа.
Механизм уплаты через единый налоговый счет (ЕНС) посредством оформления единого налогового платежа (ЕНП) вводится с 2023 года для всех налогоплательщиков. ЕНС — форма учета налоговым органом совокупной обязанности налогоплательщика (консолидация всех обязательств).
ЕНП — способ исполнения своих обязанностей по уплате налогов в бюджет путем объединения их в одном платежном поручении без указания:
- вида платежа (налог, пени, штраф);
- срока его уплаты (налогового периода);
- принадлежности к конкретному бюджету (ОКТМО и КБК).
Распределение уплаченных средств в виде ЕНП будет осуществляться автоматически при наступлении срока уплаты налога в следующем порядке:
- в счет имеющейся недоимки по налогу с наиболее ранней датой ее выявления;
- в счет текущих начислений по налогу, авансу, сборов, взносов;
- в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам.
Если сроки уплаты по налогам совпадают, то зачет происходит пропорционально суммам таких обязательств.
В целях внедрения ЕНС устанавливаются единые сроки представления деклараций и уплаты налогов, что приводит к упрощению платёжного календаря налогоплательщиков:
- 25 число месяца — срок представления деклараций (расчетов) и уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносах и т. д.;
- 28 число месяца — срок уплаты налогов, авансовых платежей, страховых взносов и т. д.
Платить станет проще: вместо большого количества платежей денежные средства будут перечисляться при помощи ЕНП с указанием только двух реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика.
Денежные средства, перечисленные на ЕНС, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении налогоплательщика (то есть деньги не в бюджете) и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению налогоплательщика.
По материалам: nalog.gov.ru/rn63/
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