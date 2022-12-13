Трое самарцев стали призерами Всероссийских соревнований по велокроссу

В Краснодарском крае состоялся заключительный этап Всероссийских соревнований по велокроссу.

В мужском турнире в категории "элита" победил самарец Максим Гоголев. На втором месте белорус Данис Брицис. Третьим финишировал Илья Лужбин из Удмуртской Республики.

У юниорок первые два места заняли представительницы 63 региона сестры Тисленко. Дарья обошла Елизавету в борьбе за золотую медаль. Третье место заняла Анна Иванова из Чувашской Республики.