В Кубке России по дзюдо семь самарцев взяли медали

В Калининграде завершился Кубок России по дзюдо. В состязаниях приняли участие 360 спортсменов, представляющие 53 субъекта Российской Федерации.

Они разыграли награды и призовой фонд последнего в этом сезоне официального старта, входящего в профессиональную серию "Russian Judo Tour".

По итогу турнира представители 63 региона завоевали семь медалей. "Золото" взяли Мария Иванова (в/к +78 кг) и Анастасия Конкина (в/к 57 кг). Серебряные призеры - Альфия Дашкина (в/к +78 кг); Артем Устемиров (в/к 90 кг)и Стефания Власова (в/к 63 кг). "Бронзу" завоевали Анастасия Павленко (в/к 48 кг) и Дилбара Салкарбек (в/к 48 кг).