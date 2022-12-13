Молодая самарчанка и ее сын погибли при взрыве газа в Нижневартовске

Уроженка Самарской области Любовь Гриценко и ее трехлетний сын оказались среди погибших в результате взрыва газового баллона в многоквартирном доме в Нижневартовске, сообщает "КП-Самара". Трагедия произошла 4 декабря.

По информации издания, мама погибшей 24-летней женщины живет в пос. Осинки Безенчукского района Самарской области Оксане Б. 44 года, помимо Любови, у нее есть 16-летний сын и еще две маленькие дочки. Девочки учатся в школе в Осинках, а сын жил вместе со старшей сестрой в Нижневартовске.

Любовь Гриценко училась на учителя математики в местном вузе на четвертом курсе. Кроме того молодая перспективная девушка преподавала в политехническом колледже в Нижневартовске. В 2018 г. Любовь вышла замуж за местного жителя Илью Гриценко и родила сына Всеволода. В этом году пара развелась, однако бывшие супруги продолжали поддерживать связь. В тот роковой день Илья позвонил девушке за три часа до трагедии, они вместе с маленьким Севой собирались на прогулку. Позже Любовь выложила последние фотографии с сыном, где они счастливые играют в снегу. По рассказам подруги, Люба и Сева зашли домой погреться, чтобы позже снова выйти на улицу, но в этот момент произошел взрыв.

16-летнему сыну Оксаны Б. повезло остаться живым в этот день. Парень жил в квартире с сестрой и племянником в Нижневартовске. Вечером в воскресенье, буквально незадолго до трагедии он ушел с друзьями кататься на коньках.

Дом на ул. Мира, 6А, где произошел взрыв, не был газифицирован. Региональное МЧС назвали причиной трагедии неправильную установку газового баллона. 67-летний житель многоквартирного дома — заядлый рыбак. Он хранил газовые баллоны у себя дома и пользовался ими на рыбалке. В тот день он занес один баллон с балкона в квартиру, чтобы отогреть и взять с собой на природу, но что-то пошло не так и баллон разгерметизировался, отчего квартиры начали наполняться взрывоопасным газом.

Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Жильцов эвакуировали, но образовались завалы, под которыми могут быть люди. Спасатели разбирают обломки дома. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей.