16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодая самарчанка и ее сын погибли при взрыве газа в Нижневартовске Спасатели эвакуировали тольяттинского рыбака с отколовшейся льдины В Самарской области спасли дрейфовавших на льдине рыбаков В самарской ИК-6 во время обыска осужденные набросились на сотрудников с кулаками и угрозами В Самаре при обрушении потолка в жилом доме пострадал мужчина

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Молодая самарчанка и ее сын погибли при взрыве газа в Нижневартовске

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уроженка Самарской области Любовь Гриценко и ее трехлетний сын оказались среди погибших в результате взрыва газового баллона в многоквартирном доме в Нижневартовске, сообщает "КП-Самара". Трагедия произошла 4 декабря.

По информации издания, мама погибшей 24-летней женщины живет в пос. Осинки Безенчукского района Самарской области Оксане Б. 44 года, помимо Любови, у нее есть 16-летний сын и еще две маленькие дочки. Девочки учатся в школе в Осинках, а сын жил вместе со старшей сестрой в Нижневартовске.

Любовь Гриценко училась на учителя математики в местном вузе на четвертом курсе. Кроме того молодая перспективная девушка преподавала в политехническом колледже в Нижневартовске. В 2018 г. Любовь вышла замуж за местного жителя Илью Гриценко и родила сына Всеволода. В этом году пара развелась, однако бывшие супруги продолжали поддерживать связь. В тот роковой день Илья позвонил девушке за три часа до трагедии, они вместе с маленьким Севой собирались на прогулку. Позже Любовь выложила последние фотографии с сыном, где они счастливые играют в снегу. По рассказам подруги, Люба и Сева зашли домой погреться, чтобы позже снова выйти на улицу, но в этот момент произошел взрыв.

16-летнему сыну Оксаны Б. повезло остаться живым в этот день. Парень жил в квартире с сестрой и племянником в Нижневартовске. Вечером в воскресенье, буквально незадолго до трагедии он ушел с друзьями кататься на коньках.

Дом на ул. Мира, 6А, где произошел взрыв, не был газифицирован. Региональное МЧС назвали причиной трагедии неправильную установку газового баллона. 67-летний житель многоквартирного дома — заядлый рыбак. Он хранил газовые баллоны у себя дома и пользовался ими на рыбалке. В тот день он занес один баллон с балкона в квартиру, чтобы отогреть и взять с собой на природу, но что-то пошло не так и баллон разгерметизировался, отчего квартиры начали наполняться взрывоопасным газом.

Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Жильцов эвакуировали, но образовались завалы, под которыми могут быть люди. Спасатели разбирают обломки дома. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1