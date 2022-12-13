Молодая самарчанка и ее сын погибли при взрыве газа в Нижневартовске

Уроженка Самарской области Любовь Гриценко и ее трехлетний сын оказались среди погибших в результате взрыва газового баллона в многоквартирном доме в Нижневартовске, сообщает "КП-Самара". Трагедия произошла 4 декабря.
По информации издания, мама погибшей 24-летней женщины живет в пос. Осинки Безенчукского района Самарской области Оксане Б. 44 года, помимо Любови, у нее есть 16-летний сын и еще две маленькие дочки. Девочки учатся в школе в Осинках, а сын жил вместе со старшей сестрой в Нижневартовске.
Любовь Гриценко училась на учителя математики в местном вузе на четвертом курсе. Кроме того молодая перспективная девушка преподавала в политехническом колледже в Нижневартовске. В 2018 г. Любовь вышла замуж за местного жителя Илью Гриценко и родила сына Всеволода. В этом году пара развелась, однако бывшие супруги продолжали поддерживать связь. В тот роковой день Илья позвонил девушке за три часа до трагедии, они вместе с маленьким Севой собирались на прогулку. Позже Любовь выложила последние фотографии с сыном, где они счастливые играют в снегу. По рассказам подруги, Люба и Сева зашли домой погреться, чтобы позже снова выйти на улицу, но в этот момент произошел взрыв.
16-летнему сыну Оксаны Б. повезло остаться живым в этот день. Парень жил в квартире с сестрой и племянником в Нижневартовске. Вечером в воскресенье, буквально незадолго до трагедии он ушел с друзьями кататься на коньках.
Дом на ул. Мира, 6А, где произошел взрыв, не был газифицирован. Региональное МЧС назвали причиной трагедии неправильную установку газового баллона. 67-летний житель многоквартирного дома — заядлый рыбак. Он хранил газовые баллоны у себя дома и пользовался ими на рыбалке. В тот день он занес один баллон с балкона в квартиру, чтобы отогреть и взять с собой на природу, но что-то пошло не так и баллон разгерметизировался, отчего квартиры начали наполняться взрывоопасным газом.
Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Жильцов эвакуировали, но образовались завалы, под которыми могут быть люди. Спасатели разбирают обломки дома. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.