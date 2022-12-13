Троих человек эвакуировали при тушении ночного пожара в Чапаевске

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Во вторник, 13 декабря, примерно в 1:33, начался пожар на ул. Братьев Кальяновых, 28 в пос. Владимирский в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.