Ночью 14 человек тушили пожар на ул. Кашпирской в Самаре

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Во вторник, 13 декабря, около 3:26, загорелись надворные постройки на ул. Кашпирской, 27 в Куйбышевском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.