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Инвестиции Экономическая политика

Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 млрд рублей по итогам третьего квартала

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область продолжает наращивать положительную динамику инвестиционной активности. По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,9% и составил 266,9 млрд рублей.

По объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в ПФО.
Развитие инвестиционной активности в Самарской области - ключевой приоритет, обозначенный губернатором Дмитрием Азаровым в работе областного правительства.

Результаты проводимой работы были отмечены президентом Владимиром Путиным на недавней встрече с главой региона. Президент подчеркнул, что ситуация в Самарской области "стабильная" и "хорошая - по многим показателям выше среднероссийских", в том числе он отметил и рост инвестиций в основной капитал.

Благодаря активной позиции губернатора в Самарской области проводится системная работа с инвесторами, что позволяет не только значительно укрепить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге, но и что более важно - создавать новые рабочие места.

"Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей - вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть", - неоднократно отмечал Дмитрий Азаров.

С января по сентябрь этого года наибольший рост объема инвестиций произошел в производстве бумаги и бумажных изделий - в 3,8 раза, водоснабжении и водоотведении - на 86%, металлургическом производстве - почти 60%. Также уверенный рост продемонстрировали такие отрасли как транспортировка и хранение; профессиональная, научная и техническая деятельность; производство строительных материалов (36,6%, 24,3%, 14,3% соответственно).

"Усилия по созданию лучших условий для инвесторов, плановая работа по освоению и развитию новых инвестиционных площадок, тесное взаимодействие с федеральными институтами развития и органами исполнительной власти - приносят свои плоды. Бизнес проявляет инвестиционную активность, предприятия демонстрируют стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков сбыта. Бизнес оценивает нашу работу рублем, и рост инвестиций в основной капитал указывает нам на верный вектор развития", - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В текущем году удалось повторить рекорд 2021 года по запуску инвестиционных проектов в регионе. Несмотря на то, что год еще не завершен, уже открыто 25 новых производств, в числе которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения,  логистический центр Яндекс.Маркет, крупнейший хаб онлайн-ритейлера OZON, завод по производству пластиковой тары, на ПАО "ОДК-Кузнецов" начали работу три новые производственные корпуса,  агрокорпорацией "Био-тон" запущен семенной завод мощностью 86 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, введена в эксплуатацию новая производственная площадка для производства самоходных сельскохозяйственных машин, в индустриальном парке "Преображенка" открыто серийное производство инновационного медицинского оборудования и др.

Для получения любой помощи при реализации инвестиционных проектов на территории региона предприниматели могут обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи - до поддержки предприятия после его запуска. Подробнее - здесь.

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