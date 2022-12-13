Самарчанку будут судить за изготовление поддельного паспорта

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 47-летней местной жительницы. Ей вменяют подделку паспорта.

По версии следствия, в мае 2021 г. женщина забрала из "закладки" паспорт иностранного государства, вклеила в него свою фотографию и поставила подпись. По этому документу она открыла счет в банке.

В августе 2021 г. самарчанка пыталась снять деньги со счета, но сотрудник банка усомнился в подлинности паспорта.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Самары.