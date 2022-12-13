Дмитрий Азаров провел заседание штаба по социальной газификации

Во вторник, 13 декабря, состоялось заседание регионального штаба по социальной газификации, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В совещании приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов, члены регионального правительства, представители руководства газораспределительных организаций.

"Хочу выразить признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество между Администрацией Самарской области и группой компаний "Межрегионгаз". У нас более 1,2 млн абонентов — физических лиц в Самарской области, годовой объем поставок превышает 14 млрд кубов. Область — один крупнейших субъектов-потребителей природного газа в Российской Федерации", — отметил Сергей Густов. Он сообщил, что средний показатель уровня газификации в регионе высокий.

В области действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы: в том числе она предусматривает строительство 12 межпоселковых газопроводов, 2 новых газораспределительных станций, будут построены газораспределительные сети в 9 населенных пунктах, что позволит обеспечить дополнительную возможность газификации почти 1700 домовладений. Снижается задолженность за потребленный природный газ ресурсоснабжающих организаций Самарской области перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации, которая реализуется в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

По соответствующим заявкам от граждан их домовладения в уже газифицированных населенных пунктах подключаются к газораспределительным сетям с учетом бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков. Штаб отслеживает динамику изменений, оперативно решает возникающие вопросы и координирует работу на местах.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос реализации поручения президента РФ о предоставлении субсидий нуждающимся гражданам на приобретение газового оборудования. В Самарской области размер компенсирующей социальной выплаты на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей составляет 145 тысяч рублей. На данный момент этой льготой воспользовались 159 человек.

В следующем году с учетом индексации размер выплаты будет составлять 169 тысяч рублей, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По решению губернатора действие льготной программы продлено до 2025 года, также в список получателей включены дополнительные категории, в том числе участники СВО и члены их семей.