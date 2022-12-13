Тело женщины обнаружено при тушении пожара на ул. Венцека в Самаре

Во вторник, 13 декабря, произошел пожар в доме №43 на ул. Венцека в Самаре. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание произошло началось примерно в 20:51, горели домашние вещи на площади 10 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 25 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 21:43.

В квартире было обнаружено тело 74-летней женщины. Обстоятельства ее гибели устанавливаются. Также выясняется причина пожара.