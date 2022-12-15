Правительство Саратовской области и "ФосАгро-Регион" подписали соглашение о намерениях

Правительство Саратовской области и крупнейшая по суммарным объемам поставок и по мощности единовременного хранения российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") подписали соглашение, направленное на повышение надежности обеспечения сельхозтоваропроизводителей региона минеральными удобрениями. Подписи под документом поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк в рамках презентации потенциала региона на площадке Агентства стратегических инициатив в Москве.
Соглашение предусматривает строительство в регионе центра дистрибуции минеральных удобрений, обеспечивающего накопление, хранение и доставку минеральных удобрений саратовским аграриям. Инвестиции структур "ФосАгро-Регион" в этот проект в 2022–2025 гг. могут составить 200 млн рублей.
"ФосАгро служит многолетним надежным партнером Саратовской области. Наш регион ежегодно достигает высоких показателей урожайности, в том числе благодаря качественной продукции компании. Открытие центра дистрибуции "ФосАгро-Регион" обеспечит доступность минеральных удобрений для аграриев, что позволит сделать более эффективной и прибыльной работу местных хозяйств и улучшит позиции региона в АПК. Несомненно, этот проект очень важен для области и наших аграриев", - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Сеть дистрибуции "ФосАгро-Регион" также намерена расширять возможности региональных аграриев за счет новых сервисов, способствующих повышению рентабельности сельхозпроизводства. В прошлом году в нескольких субъектах Федерации компания запустила услугу агрохимического анализа почв, вскоре она станет доступна и сельхозтоваропроизводителям Саратовской области.
"Этим соглашением мы завершаем один из этапов большого проекта по развитию логистики минеральных удобрений в регионе. В Саратовской области ФосАгро хорошо известна как надежный партнер сельхозтоваропроизводителей, гарантирующий бесперебойные поставки аграриям минеральных удобрений с Балаковского филиала АО "Апатит". После запуска в середине будущего года саратовского центра дистрибуции мы рассчитываем удвоить ассортимент марок ФосАгро, доступных аграриям региона, за счет гранулированных и жидких комплексных удобрений, производимых на предприятиях Группы в Вологодской и Ленинградской областях. Увеличатся и сроки доступности удобрений: наличие современного и удобного логистического сервиса обеспечит возможность заблаговременного накопления продукции в регионе и ее оперативную доставку к сельхозугодиям в период полевых работ. Все это позволит увеличить горизонт планирования полевых работ и более четко контролировать расходы на их проведение, а значит, положительно скажется и на урожае, и на рентабельности саратовских хозяйств", - отметил гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.
Сегодня в состав сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" входят 11 региональных компаний, 22 региональных офиса и 32 центра дистрибуции суммарной емкостью хранения более 800 тыс. тонн. В Приволжском федеральном округе сеть представлена региональными офисами в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Самаре, которые суммарно обслуживают более 1,5 тыс. хозяйств. Накопление, хранение и отгрузку минеральных удобрений аграриям ПФО обеспечивают три собственных центра дистрибуции: в Нижегородской области и Татарстане.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще