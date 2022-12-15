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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Правительство Саратовской области и "ФосАгро-Регион" подписали соглашение о намерениях

САРАТОВ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Саратовской области и крупнейшая по суммарным объемам поставок и по мощности единовременного хранения российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") подписали соглашение, направленное на повышение надежности обеспечения сельхозтоваропроизводителей региона минеральными удобрениями. Подписи под документом поставили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк в рамках презентации потенциала региона на площадке Агентства стратегических инициатив в Москве.

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

Соглашение предусматривает строительство в регионе центра дистрибуции минеральных удобрений, обеспечивающего накопление, хранение и доставку минеральных удобрений саратовским аграриям. Инвестиции структур "ФосАгро-Регион" в этот проект в 2022–2025 гг. могут составить 200 млн рублей.

"ФосАгро служит многолетним надежным партнером Саратовской области. Наш регион ежегодно достигает высоких показателей урожайности, в том числе благодаря качественной продукции компании. Открытие центра дистрибуции "ФосАгро-Регион" обеспечит доступность минеральных удобрений для аграриев, что позволит сделать более эффективной и прибыльной работу местных хозяйств и улучшит позиции региона в АПК. Несомненно, этот проект очень важен для области и наших аграриев", - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сеть дистрибуции "ФосАгро-Регион" также намерена расширять возможности региональных аграриев за счет новых сервисов, способствующих повышению рентабельности сельхозпроизводства. В прошлом году в нескольких субъектах Федерации компания запустила услугу агрохимического анализа почв, вскоре она станет доступна и сельхозтоваропроизводителям Саратовской области.

"Этим соглашением мы завершаем один из этапов большого проекта по развитию логистики минеральных удобрений в регионе. В Саратовской области ФосАгро хорошо известна как надежный партнер сельхозтоваропроизводителей, гарантирующий бесперебойные поставки аграриям минеральных удобрений с Балаковского филиала АО "Апатит". После запуска в середине будущего года саратовского центра дистрибуции мы рассчитываем удвоить ассортимент марок ФосАгро, доступных аграриям региона, за счет гранулированных и жидких комплексных удобрений, производимых на предприятиях Группы в Вологодской и Ленинградской областях. Увеличатся и сроки доступности удобрений: наличие современного и удобного логистического сервиса обеспечит возможность заблаговременного накопления продукции в регионе и ее оперативную доставку к сельхозугодиям в период полевых работ. Все это позволит увеличить горизонт планирования полевых работ и более четко контролировать расходы на их проведение, а значит, положительно скажется и на урожае, и на рентабельности саратовских хозяйств", - отметил гендиректор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

Сегодня в состав сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" входят 11 региональных компаний, 22 региональных офиса и 32 центра дистрибуции суммарной емкостью хранения более 800 тыс. тонн. В Приволжском федеральном округе сеть представлена региональными офисами в Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Самаре, которые суммарно обслуживают более 1,5 тыс. хозяйств. Накопление, хранение и отгрузку минеральных удобрений аграриям ПФО обеспечивают три собственных центра дистрибуции: в Нижегородской области и Татарстане.

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