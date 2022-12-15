Гандбольная "Лада" обыграла московский "Луч"

В своем 18-м матче предварительного этапа "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" победила "Луч" из Москвы - 46:18 (21:8).

В первой шестерке полевых присутствовала лишь Валерия Кирдяшева. К первому появлению на поле Решетниковой на экваторе тайма счет уже был из разряда усыпляющих (14:4). К слову, Малашенко вышла на площадку (хотя и ненадолго) чуть пораньше, чтобы исполнить пенальти, и десятый гол забивала именно она.

Наставница волжанок Екатерина Маренникова подчеркнула после матча, что возвращение уверенности, а не чудеса результативности - вот ради чего обе опытные, но много пропустившие гандболистки "Лады" были заявлены на эту игру. До оптимального состояния им еще немало предстоит пройти. Та же молодая мама Малашенко после перерыва даже и не выходила в розыгрыш, за исключением двух безукоризненно пробитых "семериков". Зато Решетникова заменила слегка травмированную в середине тайма Викторию Кипень.