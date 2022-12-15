Тело женщины обнаружено при тушении пожара в частном доме в Самаре

В четверг, 14 декабря, примерно в 21:07 произошел пожар на ул. Октябрьской, 50 в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 29 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы, и шесть автоцистерн.

Пожар удалось ликвидировать в 22:06.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 56-летней женщины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.