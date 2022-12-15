Самарский рапирист стал победителем международного турнира по фехтованию

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В среду, 14 декабря, в Санкт-Петербурге проходил международный турнир по фехтованию "Рапира Санкт-Петербурга". Победителем стал Кирилл Бородачев, представляющий Самарскую область.