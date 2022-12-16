В Чапаевке 16 человек тушили трансформаторную подстанцию

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В четверг, 15 декабря, примерно в 11:40 произошел пожар на ул. Расковой, 69 в Чапаевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.