Андрей Кислов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний". Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания. Сенаторы третий год подряд присоединяются к этому Всероссийскому проекту президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участие в акции принял и сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

Валентина Матвиенко считает важным максимальное привлечение внимания к акции "Елка желаний" во всех субъектах Федерации, чтобы в оставшиеся до конца года дни исполнилось как можно больше желаний тех, кто верит и ждет чуда, кто в нем нуждается. Она подчеркнула, что в этом году акция особенная, так как есть возможность не только помочь детям с особенностями развития и проблемами здоровья, но и поддержать маленьких сограждан из новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. "Мы должны сделать все, чтобы каждый ребенок получил заботу, внимание и тепло", - отметила спикер СФ.

Валентина Матвиенко назвала 2022 год сложным, так как он многое изменил и в мире, и в восприятии россиянами самих себя как народа и страны: "Уходящий год по‑новому раскрыл такие человеческие качества нашего общества, как сострадание, отзывчивость, сопереживание чужой беде, готовность оказать помощь людям, попавшим в трудную ситуацию". Председатель СФ пригласила всех россиян помочь исполнить желания детей. Это можно сделать с помощью сайта елкажеланий.рф.

Глава Совета Федерации отметила, что значительное количество россиян подключилось к волонтерским проектам. По ее словам, большинство сенаторов также с самого начала специальной военной операции регулярно отправляли бойцам и мирному населению гуманитарную помощь. В их числе - и сенатор от Самарской области Андрей Кислов, который также присоединился к благотворительной акции "Елка желаний".

Парламентарий снял с новогодней елки в СФ два шара с детскими желаниями. Шестилетний житель Самарской области Дима мечтает о шведской стенке, а 11-летний Милана из Донецкой народной республики попросил у Деда Мороза самокат. Теперь их желания обязательно исполнятся: сенатор оправил им желанные подарки.

По мнению Андрея Кислова, акция "Елка желаний" - очень хорошая ежегодная традиция, которая помогает осуществить в новогодние праздники желания тысяч детей, подарить им по-настоящему праздничное настроение перед Новым годом.

"Главная цель этой замечательной благотворительной акции - помочь детям поверить в волшебство, осуществить их мечту и создать для них новогоднюю атмосферу накануне самого любимого и долгожданного праздника. Когда даришь другому человеку радость, тоже получаешь приятные эмоции, поэтому всегда с большим удовольствием участвую в этой акции", - отметил сенатор.