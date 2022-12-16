16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти будут судить полицейского, распылившего в лицо задержанному газ Самарские таможенники вышли на ОПГ контрабандистов В Отрадном задержали несовершеннолетнюю с наркотиками Самарец оформил кредит на 3 млн руб. и перевел все деньги мошенникам Экс-главе фонда капремонта Самарской области продлили арест

Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить полицейского, распылившего в лицо задержанному газ

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 169
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти в суд направили уголовное дело полицейского, которого обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Преступление, в котором обвиняют правоохранителя, вскрылось при плановой прокурорской проверке содержания административно-задержанных в отделе полиции. Один из задержанных пожаловался сотруднику прокуратуры на необоснованное применение к нему насилия со стороны полицейских.

По версии следствия, полицейский без законных оснований распылил в лицо задержанному газ из баллончика. В результате возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1