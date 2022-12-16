В Тольятти будут судить полицейского, распылившего в лицо задержанному газ

В Тольятти в суд направили уголовное дело полицейского, которого обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Преступление, в котором обвиняют правоохранителя, вскрылось при плановой прокурорской проверке содержания административно-задержанных в отделе полиции. Один из задержанных пожаловался сотруднику прокуратуры на необоснованное применение к нему насилия со стороны полицейских.

По версии следствия, полицейский без законных оснований распылил в лицо задержанному газ из баллончика. В результате возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.