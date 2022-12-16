В Тольятти будут судить полицейского, распылившего в лицо задержанному газ

В Тольятти в суд направили уголовное дело полицейского, которого обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (п. "а, б" ч.3 ст. 286 УК РФ УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Преступление, в котором обвиняют правоохранителя, вскрылось при плановой прокурорской проверке содержания административно-задержанных в отделе полиции. Один из задержанных пожаловался сотруднику прокуратуры на необоснованное применение к нему насилия со стороны полицейских.
По версии следствия, полицейский без законных оснований распылил в лицо задержанному газ из баллончика. В результате возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.