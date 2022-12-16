В Тольятти будут судить серийного велосипедного вора

В Тольятти направили в суд уголовное дело 29-летнего уроженца республики Башкортостан, обвиняемого в 13 кражах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Автозаводского района.

По версии следствия, мужчина забирал велосипеды из подъездов и с лестничных площадок домов в Автозаводском районе. При этом семь краж были с причинением значительного ущерба.

Фигурант дела полностью признал вину, сейчас он находится под стражей.

За указанные преступления УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.