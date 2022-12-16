Самарская область успешно реализовала программу студенческого туризма

Поволжский государственный университет сервиса стал одним из четырех вузов страны, вклад которых в развитие Программы молодежного и студенческого туризма был особо отмечен на федеральном уровне. По итогам сезона-2022 вуз стал обладателем награды в номинации "Лучшая медийная кампания за сезон".

Ее университет получил за продвижение совместной программы с ООО "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть"), ставшей первым проектом в России, реализованным в рамках профоринтационного трека программы "Студтуризм" Министерства науки и высшего образования РФ.

Совместная программа университета и предприятия позволила студентам-химикам проходить экспресс-стажировку на одном из флагманов химической отрасли, погрузиться в процессы и технологии получения синтетических каучуков, познакомиться с основными производствами, корпоративной культурой и молодежной политикой компании. При этом молодые люди имели возможность оценить красоту Самарской области и ее туристические объекты, а остановиться они могли в общежитии университета сервиса за символическую плату 25 руб. в день.

Оценив потенциал такого сотрудничества, поддержку реализации программы оказал проект "Больше, чем работа" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В результате впервые удалось использовать механизм программы "Студенческий туризм" для привлечения молодых кадров в регион с целью их дальнейшего трудоустройства. В Тольятти приезжали студенты из Москвы, Саратова, Самары.

"Для университета сервиса участие в программе "Студенческий туризм" имеет большой символический смысл, ведь наш вуз не только готовит кадры для туристической отрасли региона, но и участвует во многих процессах, направленных на реализацию огромного туристического потенциала Тольятти и Самарской области. Мы уверены, что туризм - это мощный инструмент развития и для самих путешественников, и для принимающей территории, - отметила ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова. - Поздравляю всю команду университета и наших партнеров из "Тольяттикаучук" с присуждением награды. Ждем студентов из любых регионов нашей огромной страны в Тольятти - нам есть чем вас удивить!"

Также у университета сервиса действует аналогичная программа еще с одним передовым предприятием химпрома - фармацевтической компаний ООО "Озон". Вуз уже ведет переговоры с другими крупными предприятиями Тольятти для создания программ по профориентационному треку программы "Студенческий туризм".

Напомним, программа молодежного и студенческого туризма появилась в России с подачи президента Владимира Путина. В 2021 году она была запущена как пилотный проект менее чем в двух десятках университетов, а в 2022 году к ней уже присоединилось почти 200 вузов. По итогам этого сезона для поездок по стране программой воспользовались более 5 тыс. студентов. Они стали участниками программ культурно-познавательного, профориентационного и научно-популярного треков.