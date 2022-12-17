При тушении пожара в Пестравском районе обнаружены тела двух человек

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В пятницу, 16 декабря, в с. Тепловка Пестравского района при тушении пожара в частном доме на ул. Атмаева, 25 обнаружены тела двух человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.