В Тольятти на Волге рыбаки спасли провалившегося под лед мужчину

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В пятницу, 16 декабря, в 10:07 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о спасении рыбаками на реке Волга в Автозаводском районе Тольятти провалившегося под лед 37-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.