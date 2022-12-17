Тольяттинка незаконно прописала в своей квартире 10 мигрантов

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, фиктивно прописавшей в своей квартире в Центральном районе города 10 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" свыше 5 тыс. рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.