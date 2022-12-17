Тольяттинка незаконно прописала в своей квартире 10 мигрантов

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, фиктивно прописавшей в своей квартире в Центральном районе города 10 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои "услуги" свыше 5 тыс. рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.