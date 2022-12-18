В Тольятти поймали водителя большегруза с поддельными правами

В Тольятти автомобилист стал фигурантом уголовного дела о поддельных документах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале декабря 27-летнего водителя большегруза остановили на КПП "Рубеж" для проверки документов. При этом водительское удостоверение показалось сотрудникам ГИБДД подозрительным. Экспертиза подтвердила, что оно поддельное.

После этого мужчина признал вину и рассказал, что купил документ через интернет.