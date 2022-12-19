В 2023 г. в Самару поступят 12 низкопольных трамваев из Белоруссии

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" планирует взять в лизинг 12 низкопольных одновагонных трамваев, сделанных в Белоруссии. Начальная цена контракта составляет 1,11 млрд рублей.

В техзадании прописан лизингодатель — АО "Сбербанк Лизинг". Срок действия лизинга — "в течение 59 месяцев или до полного исполнения сторонами обязательств". Имущество — годные для эксплуатации транспортные средства — должно быть передано до 1 июля 2023 года.

Речь идет о 12 новых трамвайных однозвенных вагонах марки БКМ ("Белкоммунмаш"), модель Т 811. Все они должны быть изготовлены в 2023 год, иметь по 4 электрических двигателя и развивать скорость до 60 км/ч. Стоимость одного вагона — 69,25 млн рублей.

В закупочной документации также указаны "допники". "В состав дополнительного оборудования входят: система БНТС (оптовой-навигационно- связной терминал), USB разъемы и система видеонаблюдения (8 камер)".