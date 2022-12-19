В 2023 г. в Самару поступят 12 низкопольных трамваев из Белоруссии

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" планирует взять в лизинг 12 низкопольных одновагонных трамваев, сделанных в Белоруссии. Начальная цена контракта составляет 1,11 млрд рублей.
В техзадании прописан лизингодатель — АО "Сбербанк Лизинг". Срок действия лизинга — "в течение 59 месяцев или до полного исполнения сторонами обязательств". Имущество — годные для эксплуатации транспортные средства — должно быть передано до 1 июля 2023 года.
Речь идет о 12 новых трамвайных однозвенных вагонах марки БКМ ("Белкоммунмаш"), модель Т 811. Все они должны быть изготовлены в 2023 год, иметь по 4 электрических двигателя и развивать скорость до 60 км/ч. Стоимость одного вагона — 69,25 млн рублей.
В закупочной документации также указаны "допники". "В состав дополнительного оборудования входят: система БНТС (оптовой-навигационно- связной терминал), USB разъемы и система видеонаблюдения (8 камер)".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.