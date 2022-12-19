В селе в Самарской области горели постройки во дворе и автомобиль

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В воскресенье, 18 декабря, примерно в 21:01 начался пожар на ул. Школьной, 6 в с. Новое Аделяково Челно-Вершинского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.