"Лада" проиграла "Рязани-ВДВ"

В матче против "Рязани-ВДВ" тольяттинцы открыли счет на 5-й минуте (Вадим Щегольков).
Переломным стал второй период, когда Руслан Карлин и Дмитрий Силантьев забросили две шайбы в ворота Александра Трушкова.
В концовке Силантьев отправил шайбу в пустые ворота "Лады", установив окончательный счет — 3:1 победа хозяев.
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