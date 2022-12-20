"Ладья" уступила "Мамонтам Югры"

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Из-за неблагоприятной погоды гости смогли прилететь на игру в Тольятти лишь за несколько часов до ее начала, больше суток проведя в аэропорту в ожидании вылета.