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Музеи и выставки Культура

Музей Модерна приглашает самарцев отметить 10-летний юбилей

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 декабря музей Модерна будет отмечать свой юбилей. В честь этого события запланированы концерт, презентация и интеллектуальная игра, сообщили в областном минкульте.

 

Музей открылся в 2012 году и в течение десяти лет представляет этот стиль во всем многообразии, стараясь обратить внимание не только на внешнюю форму, но и на содержание.

"В этот вечер у посетителей будет возможность "заглянуть за кулисы" музея и узнать, как создавались те или иные выставки, кто и как придумал самые громкие мероприятия в музее, а также познакомиться с теми, кто каждый день следит за порядком и помогает на экспозициях — смотрителями", — отмечают организаторы.

В программе серия мероприятий: концерт джазовой группы "Old, but gold jazz" (18:00), презентация каталога (18:20), пресс-конференция с сотрудниками музея (18:40), презентация однодневной выставки и экскурсия от смотрителей (20:00), интеллектуальная игра "Модернина" (20:40).

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