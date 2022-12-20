В Самаре двух человек эвакуировали при тушении пожара на пр. Кирова

В понедельник, 19 декабря, примерно в 16:58, начался пожар на пр. Кирова, 66 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела стена в квартире на площади 2 кв. м. На борьбу с огнем направили 25 человек. Пожар ликвидировали в 17:24.

Из здания эвакуировали двух человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.