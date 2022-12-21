"Волга Ньюс" по многолетней традиции выступил партнером регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Портал является не только медиаплощадкой — представители "Волга Ньюс" входят в экспертный совет самарского "Лучника".

"Серебряный Лучник — Самара" вручает награды в десяти номинациях. Разнообразие проектов требует участия экспертов из разных отраслей, поэтому в состав жюри входят представители PR, общественных организаций, органов власти, вузов, СМИ.

"Всегда с особым интересом изучаю проекты, которые отличаются креативностью, весомым социальным результатом. Выступая информационным партнером премии, "Волга Ньюс" не просто знакомит своих читателей с конкурсными работами. Хочется, чтобы наши публикации помогали генерировать новые идеи, совершать добрые дела на благо Самарской области. Искренне желаю "Лучнику", чтобы в списке победителей каждый раз появлялись новые яркие имена!" — говорит Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс", член жюри премии "Серебряный Лучник — Самара".