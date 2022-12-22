Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Сызрани

В среду, 21 декабря, в 15:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома 6 на ул. Красноуральская в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, пожару, площадь которого составила 15 кв. м был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлен 31 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 15:41.

В региональном управлении МЧС России по Самарской области уточнили, что во время тушения из здания было эвакуировано шесть человек.

Обстоятельства возгорания выясняются.