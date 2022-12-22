В Самаре 13 человек тушили частный дом на пр. Кирова

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В среду, 21 декабря, около 6:13 произошел пожар на пр. Кирова, 31 в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.