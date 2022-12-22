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Строительство Строительство и недвижимость

За два года число недостроев в Самарской области сократилось менее чем на 2%

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области провела мониторинг мер, которые принимают власти региона, чтобы сократить объемы и количество объектов незавершенного строительства (ОНС). Проверяемый период — весь 2021 г. и 9 месяцев 2022 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выяснилось, что число объектов незавершенного строительства почти за два года сократилось на 1,75%.

По состоянию на 1 января 2021 г. количество недостроев составляло 1594 единицы с фактическими расходами в 80,52 млрд рублей.

"По состоянию на 1 октября 2022 г. общее количество ОНС) составляло 1566 единиц с фактическими расходами в общем размере 134,549 млрд рублей, — отметили в счетной палате. — По итогам 2021 года — 9 месяцев 2022 года количество ОНС сократилось на 28 единиц, фактические расходы увеличились на 54,026 млрд рублей".

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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