"Лада" одержала победу над "Химиком"

В среду, 21 декабря, ХК "Лада" встречался в Воскресенске с "Химиком".
Начало матча осталось за хозяевами: первое же удаление в составе волжан, случившееся на 11-й секунде, на исходе первой минуты реализовал Павел Ткаченко. Тольяттинцы достаточно быстро отыгрались после точного броска Евгения Грошева, но на 15-й минуте Алексей Липанов вновь вывел вперед подмосковную команду (2:1).
Второй период прошел с большим преимуществом "Лады", которое воплотили в голы Никита Аноховский и Роман Ивашов — 2:3.
В третьем периоде счет не изменился — тольяттинцы довели матч до победы.
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