Тольяттинец зарегистрировал в своей квартире 11 мигрантов

В Тольятти 45-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, с июля по август 2022 г. мужчина зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев. В дальнейшем предоставлять им жилье он собирался.

Подозреваемый, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" около 4 тыс. рублей.