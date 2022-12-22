В Тольятти 45-летний безработный местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии полицейских, с июля по август 2022 г. мужчина зарегистрировал в своей квартире 11 иностранцев. В дальнейшем предоставлять им жилье он собирался.
Подозреваемый, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, признал вину и рассказал, что получил за свои "услуги" около 4 тыс. рублей.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.