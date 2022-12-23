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Музеи и выставки Культура

Самарцев приглашают в СОУНБ на выставку "Новый год: из прошлого в настоящее"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке (малый выставочный зал) открылась книжно-иллюстративная выставка "Новый год: из прошлого в настоящее", сообщили в региональном минкульте.

В экспозиции представлены книги, газеты, журналы разных лет, где были опубликованы материалы по истории, традициям, символам Нового года и Рождества, а также информация в помощь организаторам праздника, детских елок, новогодних каникул и публикации для тех, кто делает новогодние украшения своими руками.

Для посетителей демонстрируется электронная презентация "Новогоднее настроение в картинах русских художников XIX–XXI вв.", которая знакомит с рождественской живописью отечественных мастеров. Замечательные полотна позволят окунуться в неповторимую атмосферу зимней сказки, помогут создать настоящее праздничное настроение.

Выставка продлится до 9 января 2023 года.

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