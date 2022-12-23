Самарцев приглашают в СОУНБ на выставку "Новый год: из прошлого в настоящее"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (малый выставочный зал) открылась книжно-иллюстративная выставка "Новый год: из прошлого в настоящее", сообщили в региональном минкульте.
В экспозиции представлены книги, газеты, журналы разных лет, где были опубликованы материалы по истории, традициям, символам Нового года и Рождества, а также информация в помощь организаторам праздника, детских елок, новогодних каникул и публикации для тех, кто делает новогодние украшения своими руками.
Для посетителей демонстрируется электронная презентация "Новогоднее настроение в картинах русских художников XIX–XXI вв.", которая знакомит с рождественской живописью отечественных мастеров. Замечательные полотна позволят окунуться в неповторимую атмосферу зимней сказки, помогут создать настоящее праздничное настроение.
Выставка продлится до 9 января 2023 года.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.