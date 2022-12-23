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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла "Пари Нижний Новгород"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" дома уступила "Пари Нижний Новгород" в последнем предновогоднем матче - 60:83.

К середине стартового периода самарцы после удачного отрезка от Джеймса Энниса (шесть очков за первые четыре минуты) повели 13:8. Но несколько минут без набранных очков - и гости перехватили инициативу, вырвавшись вперед. Точные штрафные Малкольма Томаса помогли свести десятиминутку вничью, 18:18 - но во второй нижегородцы выдали рывок 8:0, к середине периода оставив нашу команду заметно позади, 21:28. Попаданий Антона Карданахишвили и Юрия Умрихина было слишком мало, чтобы переломить ситуацию, - 30:34 к большому перерыву.

В начале третьего периода Маркос Найт набрал пять очков, в который раз сократив отставание до минимума (35:37) - и тут же гости предприняли еще одно ускорение: 35:51 за три минуты до завершения отрезка. Юрий Умрихин и Антон Карданахишвили попали издали, Малкольм Томас воткнул сверху - и "всего-то" 12 очков отставания перед решающей четвертью (45:57). И вновь - три "сухие" минуты, которые соперник провел гораздо продуктивнее (девять очков).

Вернуться в игру после "-21" самарцы уже не смогли. 60:83 - поражение "Самары".

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