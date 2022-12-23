Тело мужчины обнаружено на пожаре в квартире в Тольятти

В четверг, 22 декабря, примерно в 11:48 произошел пожар на ул. Севастопольской, 10 в Комсомольском районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 3 кв. м.

На борьбу с огнем были направлены 10 человек, которые ликвидировали пожар в 12:06.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.