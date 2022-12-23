Семь человек эвакуировали из-за пожара на ул. Партизанской в Самаре

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В четверг, 22 декабря, примерно в 20:33, начался пожар в доме № 184 на ул. Партизанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.