Электричка "Ласточка" сошла с рельсов в Самарской области

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Вечером 21 декабря в Самарской области на железнодорожном перегоне Химзаводская — Жигулевское море сошла с рельсов электричка. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Фото: Центральный МСУТ СК России