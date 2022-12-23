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Елена Лапушкина представила свои предложения по развитию Самары

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 декабря, Елена Лапушкина представила свои предложения по развитию Самары конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Самары. В своем выступлении она подчеркнула, что планирует основывать свою работу на 4-х целях "Стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года".

Первой целью является "Развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения". Эта цель предполагает взаимоувязку развития таких сфер, как образование, физкультура и спорт, культура и молодежная политика.

Как отметила Елена Лапушкина, одной из главных задач в рамках данной цели является развитие системы общеобразовательных школ и детских садов. Особенно остро эта проблема стоит в новых микрорайонах. За последние 5 лет благодаря федеральной и региональной поддержке построено 2 школы.

"Планируется продолжить строительство общеобразовательных учреждений за счет внедрения механизма государственно-частного партнёрства. Задел в этом направлении городом сделан. Подготовлены земельные участки, заключены концессионные соглашения и уже ведется проектирование строительства школ в поселке Волгарь и микрорайоне "Крутые ключи". Ведутся подготовительные работы для строительства школ на территории бывшего завода имени Масленникова и на ул. Николая Панова в Октябрьском районе. Приоритетным также считаю вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Их оснащение всеми необходимыми средствами будет продолжено", - сказала Елена Лапушкина.

Очередность в детские сады за 5 лет удалось снизить в 6 раз - с 15,4% в 2018 году до 2,6% в 2022 году, за этот период в Самаре построено 7 детских садов, общее число созданных мест - 1544. На сегодняшний день в Самаре дети от 3-х до 7-ми лет полностью обеспечены местами в детских садах.

"Президент России поставил задачу до конца 2023 года обеспечить завершение мероприятий, направленных на обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. Как и раньше, будем подходить к решению этой задачи комплексно. Мы ведем активную работу и по возврату в систему дошкольного образования зданий и помещений, которые когда-то были утрачены. Проводим капитальные ремонты существующих детских садов, значительно увеличивая их функционал. Работу эту планирую продолжить до полного решения проблемы".

В сфере культуры и молодежной политики планируется развивать следующие тенденции: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, развитие культурно-просветительских проектов, направленных на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, и поддержку самореализации молодых людей.

За пять лет за счет всех уровней бюджета увеличено финансирование отрасли "Культура" более чем на 60%. В послепандемийный период в Самаре наблюдается устойчивый рост количества людей, посещающих культурные мероприятия.

"Мы видим, какой популярностью у жителей города пользуются восстановленные и получившие новую жизнь Дома культуры, модельные библиотеки. В ближайших планах продолжить эту работу и завершить ремонтно-реставрационные работы Дворца культуры Литвинова на площади Кирова, осуществить реконструкцию бывшего кинотеатра "Россия", перепрофилировав его под учреждение культуры, приступить к ремонту дома культуры в поселке Зубчаниновка и дому культуры "Искра" в поселке Красная Глинка. Также в ближайших планах начать строительство Самарского планетария и продолжить создание модельных библиотек", - рассказала Елена Лапушкина.

Отдельно она остановилась на вопросе развития молодежной политики, подчеркнув его важность. Президент России Владимир Владимирович Путин вынес вопросы молодежной политики в современных условиях на заседание Государственного совета. Формирование системы взглядов молодых людей в соответствии с культурными ценностями, принятыми в российском обществе, имеет стратегическое значение для будущего нашей страны. Вернувшись с Госсовета Елена Лапушкина, дополнила свои предложения в части реализации молодежной политики.

Среди направлений работы с молодежью выделены создание условий для развития в Самаре волонтерских движений, института наставничества, гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма, поиск новых способов коммуникации с молодежью. Есть планы и по развитию проекта "Пушкинская карта" - дальнейшая интеграция репертуара муниципальных учреждений культуры со школьной программой.

В концепции Елены Лапушкиной, представленной на конкурс, уделено внимание и развитию спортивной инфраструктуры в Самаре, чтобы она была доступной и разнообразной. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 4 года увеличилась более чем в полтора раза  - с 32% в 2017 году до 51% в 2022-м.

"Задача на ближайший период - увеличить этот показатель минимум до 55%. Есть планы по строительству и обновлению целого ряда спортивных объектов, в которых остро нуждается Самара. Это реконструкция стадиона "Заря" со строительством ФОК с бассейном, завершение строительства бассейна в Куйбышевском районе, строительство "умной" спортивной площадки в Ленинском районе, строительство спортивного комплекса в поселке Прибрежный, капитальный ремонт спортивного комплекса "Маяк", спортивного комплекса и стадиона "Чайка", стадиона Торпедо", - отметила Елена Лапушкина.

Она добавила, что для выполнения указанной задачи будет проводиться ремонт и оснащение спортивных школ, увеличиваться количество муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий в городе.

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