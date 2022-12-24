В Самаре на пешеходном переходе сбили женщину

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В пятницу, 23 декабря, на ул. Ташкентской в Самаре под колеса автомобиля попала 70-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области