"Лада" в гостях уступила "Тамбову"

В пятницу, 23 декабря, в очередном матче PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" уступил "Тамбову", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Тамбове.

В первом периоде счет не был открыт, а в середине второго сначала Никита Аноховский броском сходу реализовал большинство, а затем Алексей Митрофанов переправил шайбу в ворота хозяев после передачи того же Аноховского — 0:2.

В третьем экс-ладовец Александр Тимирев отыграл одну шайбу, а в середине третьего периода в воротах Александра Трушкова с интервалов в три с половиной минуты побывали три шайбы — 4:2 победа ХК "Тамбов", который во второй раз в сезоне обыграл волжан.