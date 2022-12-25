194 человека эвакуировали при тушении пожара в самарском общежитии

В воскресенье, 25 декабря, примерно в 4:05, начался пожар в здании общежития на ул. Балаковской, 16 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Всего на место происшествия выезжали 86 человек и 27 единиц техники. В 5:58 пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 194 человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.