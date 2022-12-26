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Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Газбанк в лице конкурсного управляющего - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выиграл суд о взыскании со швейцарской компании CCLB Estate SA 490,7 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Долг сложился из договора купли-продажи акций ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" и ПАО "КамГЭСэнергострой" в 2017 году. Газбанк продал 24,3 тыс. акций за 443,5 млн руб. при их общей стоимости в 278,4 млн рублей. Покупатель - ALL 3 GENERALE SA - обязался заплатить за ценные бумаги в течение 12 месяцев, однако не сделал этого. А впоследствии переуступил обязательство CCLB ESTATE SA.

Напомним, CCLB Estate SA зарегистрирована в коммуне Мерен кантона Женева. При этом с 2017 г. компания четыре раза меняла адрес. Estate SA декларирует, что занимается строительством и управлением недвижимостью, однако на ее сайте не приводится конкретных проектов.

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", по информации ИАС Seldon.Basis, принадлежит структурам Газпрома, а также ряду офшорных организаций. ПАО "КамГЭСэнергострой" - строительная организация из Набережных Челнов, в отношении которой на днях ввели процедуру банкротства. Основным владельцем выступает АО "ХК "АК БАРС".

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