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Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Газбанк в лице конкурсного управляющего - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), подал иск к швейцарской компании CCLB Estate SA на 491 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Иск поступил в самарский арбитраж 14 декабря. Он пока не принят к рассмотрению и его суть не раскрывается. При этом в сообщении АСВ об итогах инвентаризации имущества, опубликованном в декабре 2018 г., в числе активов есть пункт "Расчеты с CCLB Estate SA" с суммой 443,5 млн рублей.

Согласно данным Коммерческого регистра Швейцарии, CCLB Estate SA зарегистрирована в коммуне Мерен кантона Женева. При этом с 2017 г. компания четыре раза меняла адрес. Estate SA декларирует, что занимается строительством и управлением недвижимостью, однако на ее сайте не приводится конкретных проектов.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 г., обосновав свое решение тем, что кредитная организация систематически проводит операции, направленные на "сокрытие реального финансового положения" и "уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков".

В сентябре 2018 г. Газбанк был признан банкротом. Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов, которое передало в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.

По данным АСВ, вкладчикам Газбанка выплачено страховок на 17, 7 млрд руб., осталось выплатить 123 млн рублей. В реестре кредиторов требований на 20,75 млрд руб., из которых выплачено 9,7 млрд рублей.

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