Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей

Самарский Газбанк в лице конкурсного управляющего - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), подал иск к швейцарской компании CCLB Estate SA на 491 млн рублей.
Иск поступил в самарский арбитраж 14 декабря. Он пока не принят к рассмотрению и его суть не раскрывается. При этом в сообщении АСВ об итогах инвентаризации имущества, опубликованном в декабре 2018 г., в числе активов есть пункт "Расчеты с CCLB Estate SA" с суммой 443,5 млн рублей.
Согласно данным Коммерческого регистра Швейцарии, CCLB Estate SA зарегистрирована в коммуне Мерен кантона Женева. При этом с 2017 г. компания четыре раза меняла адрес. Estate SA декларирует, что занимается строительством и управлением недвижимостью, однако на ее сайте не приводится конкретных проектов.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 г., обосновав свое решение тем, что кредитная организация систематически проводит операции, направленные на "сокрытие реального финансового положения" и "уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков".
В сентябре 2018 г. Газбанк был признан банкротом. Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов, которое передало в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.
По данным АСВ, вкладчикам Газбанка выплачено страховок на 17, 7 млрд руб., осталось выплатить 123 млн рублей. В реестре кредиторов требований на 20,75 млрд руб., из которых выплачено 9,7 млрд рублей.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.