Кубок России по фехтованию на рапирах выиграл самарец Антон Бородачев

Второй год подряд на Кубке России по фехтованию на рапирах побеждает самарец Антон Бородачев. У него — первое место среди мужчин в личном первенстве.

В финале Антон Бородачев одержал победу над Егором Баранниковым из Башкортостана. Счет составил 15:8.

Кубок России по фехтованию проходил в Смоленске. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Среди них — чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, представители Самарской области в очередной раз подтвердили свое мастерство, завоевав медали в соревнованиях по шпаге и рапире. Кроме победы в личном первенстве Антон Бородачев, а также Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов, Виктор Широков завоевали медаль в командном турнире на рапирах. Ирина Охотникова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина и Алена Черепенникова получили медаль к командном турнире на шпагах.